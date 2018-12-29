Son Dakika Haberleri: Trump ve Xi Telefonda Görüştü

Trump ve Xi Telefonda Görüştü

54 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesinin iyi geçtiğini açıklayarak, "Büyük ilerleme sağlandı" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesinin iyi geçtiğini açıklayarak, "Büyük ilerleme sağlandı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabında Çin Devlet Başkanı Xi Cinping ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Trump yaptığı açıklamada, "Xi ile uzun ve çok iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Anlaşma çok iyi ilerliyor. Eğer gerçekleşirse tüm konuları, alanları ve anlaşmazlık noktalarını kapsayan çok kapsamlı bir anlaşma olacak. Büyük ilerleme sağlandı" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:20 Kaynak: İHA

Şi Cinping, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika
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