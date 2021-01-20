Trump veda konuşmasında geri dönebileceğini sinyallerini verdi - Son Dakika

Trump veda konuşmasında geri dönebileceğini sinyallerini verdi

20.01.2021 08:47
Trump veda konuşmasında geri dönebileceğini sinyallerini verdi, System.String[]

Başkanlık süresinin bitmesine 24 saatten az bir süre kala Beyaz Saray'dan yayınlanan Başkan Trump'ın veda mesajında "Şimdi görevi Çarşamba öğlen yeni yönetime devir etmeye hazırlanıyorum, bilmenizi isterim ki başlattığımız hareket sadece bir başlangıç" dedi.

Başkanlık süresinin bitmesine 24 saatten az bir süre kala Beyaz Saray'dan yayınlanan Başkan Trump'ın veda mesajında "Şimdi görevi Çarşamba öğlen yeni yönetime devir etmeye hazırlanıyorum, bilmenizi isterim ki başlattığımız hareket sadece bir başlangıç" dedi.

Trump "ABD'nin on yıllar içerisinde yeni savaş başlatmayan ilk başkanı olmaktan gurur duyuyorum" derken başkent Washington'da kongreye yapılan saldırıyı Amerikalıların değerlerine bir saldırı olduğunu ifade ederek kınadı.

Trump kampanyasında verdiği sözleri yerine getirdiğini ifade ederek "yapmak için geldiğimiz şeyleri ve daha fazlasını yaptık" dedi.

Bugün yayınlanmak üzere Pazartesi kaydedilen mesajda Trump "Sert konularda, en zor savaşlarla uğraştım, en zor kararları verdim… Çünkü sizler beni bunun için seçmiştiniz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çarşamba sabahı Florida'ya giderek Beyaz Saray'dan ayrılacağı açıklandı. Yarın görevi devir edecek Trump hakkında iki kez görevden azil süreci başlatılan ilk ABD Başkanı.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trump veda konuşmasında geri dönebileceğini sinyallerini verdi - Son Dakika


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