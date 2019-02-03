Trump: Venezuela'ya asker göndermek bir seçenek
34 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermenin bir seçenek olduğunu söyledi.
ABD
Başkanı Donald Trump
, Venezuela
'ya asker göndermenin bir seçenek olduğunu söyledi. Trump, Suriye
'den çekilme kararıyla ilgili olarak, "Zorunda kalırsak geri döneriz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:15
ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması
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