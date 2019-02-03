Son Dakika Haberleri: Trump: Venezuela'ya asker göndermek bir seçenek

Trump: Venezuela'ya asker göndermek bir seçenek

34 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermenin bir seçenek olduğunu söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermenin bir seçenek olduğunu söyledi. Trump, Suriye'den çekilme kararıyla ilgili olarak, "Zorunda kalırsak geri döneriz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:15 

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Donald Trump, Ekonomi
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