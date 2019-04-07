Son Dakika Haberleri: Trump Vergi Beyannamelerini Paylaşmaktan Vazgeçti

Trump Vergi Beyannamelerini Paylaşmaktan Vazgeçti

10 dakika önce

Beyaz Saray, Demokrat Partililerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi beyannamelerini "asla görmeyeceğini" duyurdu.

Trump Vergi Beyannamelerini Paylaşmaktan Vazgeçti, System.String[]
Beyaz Saray, Demokrat Partililerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi beyannamelerini "asla görmeyeceğini" duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sürecinde belgeleri kamuoyuna açıklama sözü vermişti ancak fikrimi değiştirdi. Beyaz Saray Genel Sekreteri Mick Mulvaney yaptığı açıklamada, Demokrat Partili milletvekillerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın gelir beyanlarını "asla görmeyeceklerini" söyledi.

Bir Başkanlık geleneğini reddeden Trump, bu belgelerin "denetim altında" olduğu ve "insanların onları anlayamayacağı" kadar karmaşık olduğunu savunmuştu.

Ancak, geçen Ocak ayında Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçiren Demokratlar, İstihbarat Komitesi tarafından söz konusu belgelerin teslimini talep eden bir soruşturma açacakları sözünü verdi. Muhalefet, Trump'ın mali detaylarının Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerindeki müdahalesine ışık tutabileceğine inanıyor. İktidardaki Cumhuriyetçiler ise Başkan'ın imajını etkileyebilecek detayların ortaya çıkabileceğini iddia ederek belgelerin açıklanmasına karşı çıkıyor. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:46 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Donald Trump, Politika
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