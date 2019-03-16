Son Dakika Haberleri: Trump, veto hakkını ilk kez kullandı

Trump, veto hakkını ilk kez kullandı

1 saat önce

Başkan Trump, göreve geldiğinden bu yana ilk veto hakkını, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato Genel Kurulundaki oylamadan geçen tasarıya karşı kullandı.

Trump, veto hakkını ilk kez kullandı, System.String[]
Başkan Trump, göreve geldiğinden bu yana ilk veto hakkını, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato Genel Kurulundaki oylamadan geçen tasarıya karşı kullandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:25 

Donald Trump, Ekonomi
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