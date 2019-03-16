Trump, veto hakkını ilk kez kullandı
1 saat önce
Başkan Trump, göreve geldiğinden bu yana ilk veto hakkını, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato Genel Kurulundaki oylamadan geçen tasarıya karşı kullandı.
Başkan Trump
, göreve geldiğinden bu yana ilk veto hakkını, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato Genel Kurulundaki oylamadan geçen tasarıya karşı kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:25
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