Son Dakika Haberleri: Trump Vietnam'dan Ayrıldı

Trump Vietnam'dan Ayrıldı

35 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile görüşmesinin ardından Vietnam'ın başkenti Hanoi'den ayrıldı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile görüşmesinin ardından Vietnam'ın başkenti Hanoi'den ayrıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile dün ve bugün bir araya gelmiş, anlaşma olmaması üzerine müzakereler yarıda kesilmişti. Ortak noktada buluşamadıkları için masadan kalktıklarını açıklayan Trump, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını kabul etmediğini söyledi. ABD Başkanlığına ait Air Force One uçağına binen Trump, görüşmeler için geldiği Vietnam'ın başkenti Hanoi'den ayrıldı.

Trump uçağa bindikten sonra merdiven arabanın arıza yapması üzerine, korumaların aracı iterek uçaktan ayırdığı gözlendi. - HANOİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:54 Kaynak: İHA

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