Trump, WHO'ya yapılan maddi yardımları durdurdu - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne yapılan maddi yardımları durdurma talimatı verdiğini açıkladı.



ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün salgının dünya geneline yayılmasında ciddi sorumluluğunun olduğunu ve en başta örgütün dünyayı yanılttığını bir kez daha üstüne basarak tekrarladı. Trump, WHO ile ilgili olarak "Çin ve diğer ülkelere seyahat yasağına karşı çıkmak felaket bir karardı" ifadesini kullanarak kendi kararı binlerce hayatı kurtarırken WHO'nun dünya çapında görülen vakaları 20 katına çıkardığını belirtti.



"Dünya Sağlık Örgütüne sağladığımız fonu durdurma talimatı verdim. Herkes orada neler döndüğünü çok iyi biliyor" diyen Trump, bu kararı alırken yönetiminin, WHO'nunCovid-19 salgını konusundaki ihmalini ve neleri örtbas ettiklerinin çok iyi değerlendirdiğini söyledi.



Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'den yapılan seyahatlerin durdurulması çağrılarına kulak tıkadığını ve bunun büyük bir hata olduğunu belirten Trump, kendisinin bunlara bakmadan Çin'den ABD'ye yapılan tüm seyahatleri durdurduğunu söyledi.



Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'i savunarak ve salgının nasıl yayıldığına ilişkin güvenilir bir araştırma yapmadığına değine Trump, "Artık en temel görevini yerine getiremeyen Dünya Sağlık Örgütü bu salgından sorumlu tutulmalıdır" dedi.



WHO'nun salgına ilişkin geç adım atmasının tüm dünyaya çok zaman kaybettirdiğini ifade eden Trump, salgınla ilgili ilk uyarıları yapan Çinli doktorların ortadan kaybolması konusunda da örgütün sessiz kaldığını ifade etti.



ABD, WHO'ya yıllık 500 milyon dolar fon sağlıyor, Çin sadece 40 milyon dolar veriyor



Dünya Sağlık Örgütü'ne korona virüs pandemisine karşı verdiği başarısız sonuçlarından dolayı tüm fonları durdurduğunu açıklayan Trump, İsviçre merkezli örgütün, ABD'nin seyahat yasaklarına karşı çıkarak korona virüs pandemisini hızlandırmakla suçladı. ABD ve Çin'in, Dünya Sağlık Örgütü'ne fon sağlayan finansman eşitsizliğine işaret eden Trump, "ABD, WHO'ya yılda 400 ila 500 milyon dolar arasında bir ödeme gerçekleştiriyor. Çin ise buna karşın yılda sadece 40 milyon dolar gibi az bir rakam ödüyor" ifadelerini kullandı.



Trump, WHO'nun korona virüsü hakkında bulaşıcı olmadığını ve seyahat yasaklarına gerek olmadığını söyleyerek yanlış bilgilendirme yaptıklarını, WHO'nun tavsiyelerini izleyen diğer ülkelerin büyük trajediler yaşadığını ve ilk günlerden itibaren fırsatları kaçırdığını söyledi. - WASHINGTON