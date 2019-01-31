Son Dakika Haberleri: Trump: Xi Jinping ile Görüşene Kadar...

Trump: Xi Jinping ile Görüşene Kadar...

39 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşene kadar Çin'le nihai bir anlaşmaya varmayacağını söyledi.

Trump: Xi Jinping ile Görüşene Kadar..., System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşene kadar Çin'le nihai bir anlaşmaya varmayacağını söyledi.

ABD ile Çin arasında ticaret görüşmelerinin 2. turu Beyaz Saray'da yapılıyor. ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çin'in üst düzey ticaret müzakerecileri, ABD'li temsilcilerimiz ile toplantıda. Toplantılar her iki tarafın da iyi niyetli tutumuyla güzel geçiyor. Çin, tarifelerde bir artış istemiyor ve bir anlaşmaya varırlarsa çok daha iyisini yapacaklarını düşünüyorlar. Haklılar" dedi. Bugün Oval Ofis'te Çinli yetkililerle bir araya geleceğini belirten Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yakın gelecekte görüşene kadar nihai bir anlaşma yapılmayacağını belirtti. Trump, Çinli temsilciler ile masada çözülmeyen bir konu kalmaksızın anlaşmayı tamamlamaya çalıştıklarını belirterek, "Tüm sorunlar üzerinde tartışılıyor. Sorunlar umarım çözülecek" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:16 Kaynak: İHA

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