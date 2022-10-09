Trump, "yaptığı inanılmaz işlerden" dolayı İspanya'daki sağcı lider Abascal'ı kutladı - Son Dakika
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Trump, "yaptığı inanılmaz işlerden" dolayı İspanya'daki sağcı lider Abascal'ı kutladı

09.10.2022 21:08
Trump, "yaptığı inanılmaz işlerden" dolayı İspanya'daki sağcı lider Abascal'ı kutladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, "yaptığı inanılmaz işlerden" dolayı İspanya'daki aşırı sağcı Vox Partisinin lideri Santiago Abascal'ı tebrik etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, "yaptığı inanılmaz işlerden" dolayı İspanya'daki aşırı sağcı Vox Partisinin lideri Santiago Abascal'ı tebrik etti.

İspanya'da mevcut durumda 3. büyük siyasi parti konumunda bulunan Vox, başkent Madrid'de kalabalık bir miting düzenledi.

Vox'un hafta sonu organize ettiği miting dolayısıyla, İtalya'daki seçimleri kazanan İtalya'nın Kardeşleri partisinin lideri Giorgia Meloni, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, eski ABD Başkanı Donald Trump, eski Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe, Şili Cumhuriyet Partisi lideri Jose Antonio Kast gibi dünyanın farklı yerlerinden sağ görüşlü siyasetçiler mesaj gönderdi.

Trump, Vox lideri Abascal'a hitaben uçaktan gönderdiği video mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığı inanılmaz işlerden dolayı Santiago'yu tebrik ederek başlamak istiyorum. Hepimiz ülkelerimize özgü farklı durumlarda yaşıyoruz. Sınırlarımızı koruduğumuzdan ve iyi bir muhafazakar gündem oluşturduğumuzdan emin olmalıyız. İspanya büyük bir ülke ve böyle olmaya devam etmesini istiyoruz. Bu yüzden, İspanyollar ve tüm dünya halkı için İspanya'da savunduğu tüm olağanüstü mesajlardan dolayı Vox'a teşekkür ediyorum. Santiago'yu gerçekleştirdiği inanılmaz işlerden dolayı bir kez daha tebrik ediyorum."

Vox'un mitingine Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de katıldı.

Vox liderinden ayrılıkçı partilerin yasa dışı ilan edilmesi ve göçmen karşıtı referandum vaadi

Diğer yandan Vox lideri Abascal, mitingde yaptığı konuşmada, gelecek yıl yapılacak genel seçimleri kazanıp hükümete gelmeleri halinde, Katalonya'yı kastederek ayrılıkçı siyasi partilerin yasa dışı ilan edilmesi ve göçmenlere karşı sınırların güçlendirilmesi konularında ülkeyi referanduma götürmeyi vadetti.

İspanya'da normal şartlarda Kasım 2023'te yapılacak genel seçimler öncesinde yayımlanan anketler, ana muhalefette olan sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP), Vox ile parlamentoda hükümeti kuracak çoğunluğu elde edeceğini gösteriyor.

PP ve Vox liderleri şimdiden ikili görüşmeler yapıyor.

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Kaynak: AA

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