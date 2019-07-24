'Trump, yaptırım uygulamak istemiyor' iddiası
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhuriyetçi senatörler arasında dün Beyaz Saray'da yapılan toplantıda, Trump'ın senatörlere "Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini" anlattığı iddia edildi.
ABD Başkanı Donald Trump
ile Cumhuriyetçi senatörler arasında dün Beyaz Saray
'da yapılan toplantıda, Trump'ın senatörlere " Türkiye
'ye yaptırım uygulamak istemediğini" anlattığı iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:07
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