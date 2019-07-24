Son Dakika Haberleri: 'Trump, yaptırım uygulamak istemiyor' iddiası
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'Trump, yaptırım uygulamak istemiyor' iddiası

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhuriyetçi senatörler arasında dün Beyaz Saray'da yapılan toplantıda, Trump'ın senatörlere "Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini" anlattığı iddia edildi.

'Trump, yaptırım uygulamak istemiyor' iddiası, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhuriyetçi senatörler arasında dün Beyaz Saray'da yapılan toplantıda, Trump'ın senatörlere " Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini" anlattığı iddia edildi.
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:07 
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