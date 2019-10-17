Son Dakika Haberleri: Trump: Yaptırımlara gerek olmayacak
Son Dakika Ekonomi Trump: Yaptırımlara gerek olmayacak

Trump: Yaptırımlara gerek olmayacak

1 saat önce

Trump, "Yaptırımlara gerek olmayacak, çünkü Türkiye yapacağını yaptı.

Trump: Yaptırımlara gerek olmayacak, System.String[]

Trump, "Yaptırımlara gerek olmayacak, çünkü Türkiye yapacağını yaptı. Kongre'nin yaptırımlarına da gerek duymadım çünkü gerekirse Kongre'den daha ağır yaptırımlar uygulama hakkım var. Buna hazırdım." dedi.

Donald Trump, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:52 
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