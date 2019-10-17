Trump, "Yaptırımlara gerek olmayacak, çünkü Türkiye yapacağını yaptı.
Trump, "Yaptırımlara gerek olmayacak, çünkü Türkiye yapacağını yaptı. Kongre'nin yaptırımlarına da gerek duymadım çünkü gerekirse Kongre'den daha ağır yaptırımlar uygulama hakkım var. Buna hazırdım." dedi.
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18.10.2019 01:23:02. #1.12#
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