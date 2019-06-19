Trump yeni dönem başkan adaylığı için seçim kampanyasına başladı
22 dakika önce
ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerini kazanarak Beyaz Saray'da göreve başlayan Trump, ikinci dönem başkanlık yarışına Florida eyaletinin Orlando kentinde başladı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:38
ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerini kazanarak Beyaz Saray
'da göreve başlayan Trump, ikinci dönem başkanlık yarışına Florida
eyaletinin Orlando kentinde başladı.
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