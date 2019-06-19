Son Dakika Haberleri: Trump yeni dönem başkan adaylığı için seçim kampanyasına başladı
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Trump yeni dönem başkan adaylığı için seçim kampanyasına başladı

22 dakika önce

ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerini kazanarak Beyaz Saray'da göreve başlayan Trump, ikinci dönem başkanlık yarışına Florida eyaletinin Orlando kentinde başladı.

Trump yeni dönem başkan adaylığı için seçim kampanyasına başladı, System.String[]
ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerini kazanarak Beyaz Saray'da göreve başlayan Trump, ikinci dönem başkanlık yarışına Florida eyaletinin Orlando kentinde başladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:38 
Florida, Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Donald Trump, Ekonomi
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