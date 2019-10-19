Son Dakika Haberleri: Trump, yeni Enerji Bakanı adayını açıkladı
Son Dakika Güncel Trump, yeni Enerji Bakanı adayını açıkladı

Trump, yeni Enerji Bakanı adayını açıkladı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, yıl sonunda görevinden ayrılacak Enerji Bakanı Rick Perry'nin koltuğu için Bakan Yardımcısı Dan Brouillette'yi aday göstereceğini açıkladı.

Trump, yeni Enerji Bakanı adayını açıkladı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, yıl sonunda görevinden ayrılacak Enerji Bakanı Rick Perry'nin koltuğu için Bakan Yardımcısı Dan Brouillette'yi aday göstereceğini açıkladı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, verdiği hizmetler için Perry'e teşekkür etti, bakanın yıl sonunda görevinden ayrılacağını belirtti.

Perry'nin daha önce Teksas Valiliği yaptığını, ardından Enerji Bakanlığı görevine geldiğini anımsatan Trump, "Rick aynı zamanda benim dostum. Yeni Enerji Bakanı olarak Bakan Yardımcısı Dan Brouillette'yi aday göstermekten memnuniyet duyuyorum. Dan'ın sektörde eşsiz bir deneyimi var, muhteşem bir iş çıkaracağından şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, dün Teksas'ta yaptığı açıklamada, Perry'nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Perry'nin bu kararının kendisini şaşırtmadığını ifade eden Trump, "Bunu 6 ay önceden biliyordum. Bana yıl sonunda görevinden ayrılıp başka bir iş yapmak istediğini söylemişti. O muhteşem bir adam." ifadesini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan dikkat çeken "güvenli bölge" vurgusu! Büyük harflerle yazdı
Türkiye'den Katalonya'ya seyahat uyarısı: Seyahat planlarını gözden geçirin ABD'li senatörler Türkiye'ye karşı yaptırım ısrarında geri adım attı 346 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili test pilotları arızayı biliyordu iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 01:51:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump, yeni Enerji Bakanı adayını açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]