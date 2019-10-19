Son Dakika Haberleri: Trump, yeni Enerji Bakanı adayını açıkladı
Son Dakika Politika Trump, yeni Enerji Bakanı adayını açıkladı

Trump, yeni Enerji Bakanı adayını açıkladı

25 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıklayan Enerji Bakanı Rick Perry'nin yerine Bakan Yardımcısı Dan Brouillette'yi aday göstereceğini açıkladı.

Trump, yeni Enerji Bakanı adayını açıkladı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıklayan Enerji Bakanı Rick Perry'nin yerine Bakan Yardımcısı Dan Brouillette'yi aday göstereceğini açıkladı.


ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görevinden ayrılacak Enerji Bakanı Rick Perry'e yaptığı hizmetler için teşekkür etti, bakanın Perry'nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.


Rick Perry'nin Teksas Valiliğinden Enerji Bakanlığı görevine geldiğini belirten Trump, "Yaptığı olağanüstü iş için Enerji Bakanı Rick Perry'ye teşekkür etmek istiyorum. Diğer işleri için yıl sonunda görevinden ayrılacak. Rick, Teksas'ın büyük bir valisi ve büyük bir Enerji Bakanıydı. "Rick aynı zamanda benim dostum. Yeni Enerji Bakanı olarak Bakan Yardımcısı Dan Brouillette'yi aday göstermekten memnuniyet duyuyorum. Dan'ın sektörde eşsiz bir deneyimi var, muhteşem bir iş çıkaracağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.


ABD Başkanı Donald Trump, seçim çalışmaları kapsamında Teksas eyaletinde düzenlenen mitingde kabinesinde 2017'den bu yana Enerji Bakanlığı görevini sürdüren Rick Perry'nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıklamıştı.. - WASHINGTON

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:50 Kaynak: İHA
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