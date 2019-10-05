Son Dakika Haberleri: Trump, yeni göçmen beyannamesini imzaladı
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Trump, yeni göçmen beyannamesini imzaladı

14 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, yeni göçmen beyannamesini imzaladığını açıkladı.

Trump, yeni göçmen beyannamesini imzaladı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, yeni göçmen beyannamesini imzaladığını açıkladı. Beyannameye göre, 30 gün içinde sağlık sigortası yaptırmayan veya sağlık masraflarını karşılayacak kaynakları olmayan göçmenlerin ülkeye girişleri yasaklanacak.


ABD Başkan Donald Trump, tarafından imzalanan yeni bir beyanname'ye göre, ABD vizesi için başvuran göçmenlerin sağlık hizmeti alabileceklerini ispat edemedikleri sürece ülkeye girişleri reddedilecek. Trump'ın imzaladığı yeni beyannameye göre, 30 gün içinde sağlık sigortası yaptırmadıkları veya sağlık masraflarını karşılayacak kaynakları olmayan göçmenlerin ülkeye girişleri yasaklanacak.


Trump yönetimi, göçmen vizesine başvuranların ABD'ye girişlerini izleyen 30 gün içinde sağlık sigortası alabileceklerini veya kendi sağlık harcamalarını karşıladıklarını kanıtlamalarını gerektiren bir beyanname yayınladı.


3 Kasım'da yürürlüğe girmesi planlanan beyannameye göre, göçmenlerin "makul ölçüde öngörülebilir tıbbi maliyetler için ödeme yapacak finansal kaynaklara sahip olmaları" durumunda belgelenmiş sağlık sigortasına ihtiyaç duymamalarından muaf tutulacaklarını öngörüyor.


Geçen ay Trump yönetimi, bazı kamu yardımı türlerini kullanan yeşil kartlı göçmenleri zora sokacak yönetmeliklerde kapsamlı değişiklikler yapmıştı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:27 Kaynak: İHA
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