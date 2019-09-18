Trump yeni Ulusal Güvenlik Danışmanlığı adayını açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanlığına Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert O'Brien'ı aday gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:40 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanlığına Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert O'Brien'ı aday gösterdi.
(İHA)
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