Trump yeniden paylaştığı mesajında 'askerlerimizi eve getiriyoruz' ifadesini kaldırdı
11 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'in soyadını yanlış yazdığı ve "askerlerimizi eve getiriyoruz" mesajını içeren Twitter mesajını silerek, Suriye ile ilgili yeni paylaşımda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'in soyadını yanlış yazdığı ve "askerlerimizi eve getiriyoruz" mesajını içeren Twitter mesajını silerek, Suriye ile ilgili yeni paylaşımda bulundu.
Trump, Esper yerine "Esperanto" yazdığı, "Ateşkes çok iyi gidiyor. Çabuk sona eren bazı ufak çatışmalar var. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor. ABD askerleri, çatışma ya da ateşkes bölgelerinde bulunmuyor. Petrolün güvenliğini sağladık. Askerlerimizi eve getiriyoruz." şeklindeki ilk paylaşımını kısa süre sonra sildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:14
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