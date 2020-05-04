Trump: Yıl sonuna kadar aşı geliştirileceğinden çok eminim, ABD'de can kaybı 100 bini bulabilir - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Trump: Yıl sonuna kadar aşı geliştirileceğinden çok eminim, ABD'de can kaybı 100 bini bulabilir - Son Dakika Dünya

Trump: Yıl sonuna kadar aşı geliştirileceğinden çok eminim, ABD'de can kaybı 100 bini bulabilir

7 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse karşı yıl sonuna kadar aşı geliştirileceğinden "çok emin" olduğunu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu ABD'de can kaybının 100 bine kadar çıkabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse karşı yıl sonuna kadar aşı geliştirileceğinden "çok emin" olduğunu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu ABD'de can kaybının 100 bine kadar çıkabileceğini söyledi.

Fox News'a konuşan Trump, "75, 80 bin ile 100 bine kadar can kaybı olacak. Bu korkunç bir şey" dedi.

Trump, ABD'deki Covid-19 kaynaklı ölümlerle ilgili tahminleri konusunda geçen ay 60 bin rakamını vermişti.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre ABD'de Covid-19 hastalığı sonucu ölenlerin sayısı 67 bini geçti.

Trump, "Yıl sonuna kadar aşı geliştireceğimizi düşünüyorum. Doktorlar bunu söylememek gerektiğine inanıyor. Ben kendi düşüncemi söylüyorum… Sanırım aşı daha kısa sürede elimizde olacak" diye konuştu.

Ülkede kamu sağlığı uzmanları ise Trump'ın aksine koronavirüs aşısı geliştirilmesinin 12-18 ay süreceğini söylüyor.

Trump'ın bu iyimser tahminine katılmayanlar arasında ABD yönetiminin koronavirüs konusundaki baş sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci ile İngiltere'nin baş sağlık danışmanı Chris Whitty de bulunuyor.

Trump, ABD ekonomisinin ise iyileşmekten öte "çılgınca büyüyeceğini" ifade etti.





Trump Çin'i suçladı

Trump, yönetiminin salgının başlangıcında çok yavaş davrandığı şeklindeki eleştirileri de reddetti.

"Doğru şeyi yaptık" diyen Trump, Çin'i bir kez daha salgının yayılmasını durdurmamakla ve bu konuda başarısız olmakla suçladı.

Trump, "Bence korkunç bir hata yaptılar ve bunu kabul etmek istemediler. Biz, oraya (Vuhan'a) erişim imkan verilmesini istedik. Bizi orada istemediler" diye konuştu.

ABD Başkanı ayrıca Amerikan istihabarat servislerinin de 23 Ocak'a kadar salgınla ilgili olarak kendisini uyarmadıklarını, kaygılarını dile getirmediklerini söyledi.

CNN ve ABC televizyonları ise 3 Ocak tarihinden itibaren Trump'a verilen istihbarat brifinglerinde koronavirüsten de bahsedildiğini bildirdi.

Trump: Yıl sonuna kadar aşı geliştirileceğinden çok eminim, ABD'de can kaybı 100 bini bulabilir
Amerika Birleşik Devletleri, Johns Hopkins Üniversitesi, Donald Trump, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 11:45 


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ŞU AN BURADASINIZ: Trump: Yıl sonuna kadar aşı geliştirileceğinden çok eminim, ABD'de can kaybı 100 bini bulabilir - Son Dakika
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