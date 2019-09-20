Son Dakika Haberleri: Trump yönetimi, 2 Kübalı diplomatı sınır dışı ediyor
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Trump yönetimi, 2 Kübalı diplomatı sınır dışı ediyor

1 saat önce

ABD, Washington aleyhine faaliyet yürütmekle" suçladığı 2 Kübalı diplomatın ülkeden ayrılmasını istedi ABD, Küba'nın New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) misyonunda çalışan iki diplomatının ülkeden ayrılmasını istedi.

Trump yönetimi, 2 Kübalı diplomatı sınır dışı ediyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 'Washington aleyhine faaliyet yürütmekle' suçladığı 2 Kübalı diplomatın ülkeden ayrılmasını istedi


ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD aleyhine faaliyet yürüttükleri tespit edilen" Küba'nın BM Temsilciliğinde görevli iki diplomatın ülkeden ayrılması talebinin Küba makamlarına iletildiği bildirildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Washington, Küba, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:15 
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