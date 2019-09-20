Trump yönetimi, 2 Kübalı diplomatı sınır dışı ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD aleyhine faaliyet yürüttükleri tespit edilen" Küba'nın BM Temsilciliğinde görevli iki diplomatın ülkeden ayrılması talebinin Küba makamlarına iletildiği bildirildi.

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