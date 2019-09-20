Trump yönetimi, 2 Kübalı diplomatı sınır dışı ediyor
1 saat önce
ABD, Washington aleyhine faaliyet yürütmekle" suçladığı 2 Kübalı diplomatın ülkeden ayrılmasını istedi
ABD, Küba'nın New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) misyonunda çalışan iki diplomatının ülkeden ayrılmasını istedi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 'Washington aleyhine faaliyet yürütmekle' suçladığı 2 Kübalı diplomatın ülkeden ayrılmasını istedi
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD aleyhine faaliyet yürüttükleri tespit edilen" Küba'nın BM Temsilciliğinde görevli iki diplomatın ülkeden ayrılması talebinin Küba makamlarına iletildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:15
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