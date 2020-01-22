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'Trump yönetimi 7 ülkeyi daha seyahat yasağı listesine almayı planlıyor'
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 ülkeyi daha seyahat yasağı uygulanan ülkeler arasına almayı planladığı öne sürüldü. Listenin kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:02
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