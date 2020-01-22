'Trump yönetimi 7 ülkeyi daha seyahat yasağı listesine almayı planlıyor' - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Trump yönetimi 7 ülkeyi daha seyahat yasağı listesine almayı planlıyor' - Son Dakika Dünya

'Trump yönetimi 7 ülkeyi daha seyahat yasağı listesine almayı planlıyor'

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 ülkeyi daha seyahat yasağı uygulanan ülkeler arasına almayı planladığı öne sürüldü. Listenin kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor

'Trump yönetimi 7 ülkeyi daha seyahat yasağı listesine almayı planlıyor', System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Belarus, Eritre, Kırgızistan, Myanmar, Sudan, Tanzanya ve Nijerya dahil 7 ülkeyi daha seyahat yasağı listesine eklemeyi planlıyor.


Wall Street Journal'a göre, bu ülkelerden bazıları vize kategorilerindeki çeşitli yasaklarla karşılaşacak.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Belarus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:02 
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