Trump yönetimi ABD Kongresi'nin "Ermeni Soykırımı" kararına katılmadıklarını açıkladı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Trump yönetimi ABD Kongresi'nin 'Ermeni Soykırımı' kararına katılmadıklarını açıkladı - Son Dakika Dünya

Trump yönetimi ABD Kongresi'nin "Ermeni Soykırımı" kararına katılmadıklarını açıkladı

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı yazılı açıklamada, Senato'nun geçen hafta 1915 olaylarını "soykırım" olarak niteleyen kararına dair, "Yönetimin konuyla ilgili pozisyonu değişmedi" dedi, ABD Başkanı Trump'ın 24 Nisan'da yaptığı açıklamayı işaret etti.

Trump yönetimi ABD Kongresi'nin

Trump yönetimi, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlayan ABD Kongresi'nde alınan kararlara katılmadıklarını, bu konuda ABD Başkanı Donald Trump'ın "kitesel mezalim" değerlendirmesinin halen geçerli olduğunu açıkladı.

ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato 12 Aralık'ta 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir yasa tasarısını oybirliği ile onaylamıştı.

Temsilciler Meclisi de 29 Ekim'de benzer bir karar almıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı yazılı açıklamada, Senato'nun kararına dair, "Yönetimin konuyla ilgili pozisyonu değişmedi" dedi. "Görüşlerimiz Başkan'ın Nisan ayında konuyla ilgili yaptığı net açıklamasında yansıtılmaktadır."

ABD Başkanı Trump, 1915 olaylarının yıl dönümü olan 24 Nisan'da yayımladığı mesajda "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullanmıştı.

Trump yazılı açıklamasında, "1915'ten başlayarak 1,5 milyon Ermeni, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında sınır dışı edildi, katledildi ya da ölüme zorlandı. Bu anma gününde ABD ve dünya genelindeki Ermeni toplumuna hayatlarını kaybedenlerin yasını tutmada katılıyoruz" demişti.

Trump, Türklere ve Ermenilere, "acı dolu geçmişi kabul edip, onunla yüzleşme" çağrısında bulunmuştu.

Erdoğan: Gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de

ABD Senatosu'nun 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanımlayan kararı kabul etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararı "siyasi" olarak yorumlamış ve kabul etmediklerini açıklamıştı.

İddiaları tarihçilerin araştırmalarının önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Burada hiçbir belge ortaya koyamayanların söyleyecek bir sözü yoktur. Çıkıp karar almışlar, alsanız ne yazar? Bu aldığınız kararların bir kıymetiharbiyesi yok. Çünkü bu kararlarınız sizin tamamen siyasidir, hukuka uygun hiçbir yanı yok. Hukuka uygun yanı olmadığına göre, bunları bizim zaten kabul etmemiz de mümkün değil." dedi.

Erdoğan misillemede bulunabileceğini de işaret etmiş, "Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" .

Kongre'nin oybirliği ile aldığı kararın ardından, Türkiye ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, ABD Senatosu'nun karar tasarısını onaylamasına, "Siyasi bir gösteriden ibarettir. Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur" sözleriyle tepki göstermişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Kongre'de kabul eden kararları, "gerçeğe ve tarihsel adalete hizmet etme yolunda kararlı bir adım" şeklinde yorumlamıştı.

Bundan sonra ne olacak?

Bundan sonra iki meclisten geçen metinlerin ortaklaştırılması ve ABD Başkanı Trump'a sunulması bekleniyor.

Trump'ın yasayı onaylaması durumunda ABD "Ermeni Soykırımı"nı tanıyacak. Veto etmesi halinde ise Kongre'nin iki kanadında da üçte iki çoğunluk sağlanması durumunda yasa tekrar Trump'a gönderilebiliyor.

Bir önceki ABD Başkanı Barack Obama seçim kampanyası boyunca 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyacağını söylese de, görevde bulunduğu dönemde bu tutumdan kaçındı.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:20 
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