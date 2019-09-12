Son Dakika Haberleri: Trump yönetimi aromalı e-sigaraları yasaklamaya hazırlanıyor
Son Dakika Dünya Haber

Trump yönetimi aromalı e-sigaraları yasaklamaya hazırlanıyor

1 saat önce

Trump yönetiminden aromalı e-sigaralara yasak geliyor: "En kısa sürede kararlı adımlar atılacak"

Trump yönetimi aromalı e-sigaraları yasaklamaya hazırlanıyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkan Donald Trump yönetimi e-sigaralara karşı savaş açtı. Sağlık Bakanı Alex Azar akciğer hastalıkları ile bağlantılı olduğu ileri sürülen tütün içermeyen aromalı elektronik sigaraların satışını yasaklamayı planladıklarını açıkladı.


Azar, Başkan Trump ile Oval Ofis'teki görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada tütün içermeyen bu ürünlerin 'sigara tiryakiliğine ön ayak olduğunu' ileri sürdü. Bu duruma tepkisiz kalmayacaklarını belirten Azar, "Toplumları, okulları, aileleri, gençleri ve çocukları etkileyen bu e-sigara salgınını ve oluşan pazarı ortadan kaldırmayı planlıyoruz." dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Polonya'ya 6,5 milyar dolar değerinde 32 adet F-35 satacak
Japon hükümeti ABD üssü için halka 240 milyon dolar ödeyecek Gram altın 278 lira seviyelerinde Kadın siyasetçinin "çok eşlilik" vaatli seçim afişi büyük tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 10:55:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump yönetimi aromalı e-sigaraları yasaklamaya hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]