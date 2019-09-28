Son Dakika Haberleri: "Trump yönetimi Çinli firmaları ABD piyasasından çıkarmayı düşünüyor" iddiası
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"Trump yönetimi Çinli firmaları ABD piyasasından çıkarmayı düşünüyor" iddiası

12 dakika önce

ABD'de Donald Trump yönetiminin, Çinli şirketleri ABD borsalarından çıkarmayı düşündüğü öne sürüldü.

ABD'de Donald Trump yönetiminin, Çinli şirketleri ABD borsalarından çıkarmayı düşündüğü öne sürüldü.

ABD-Çin arasında ticaret savaşı sürerken, Amerikan basını gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek bir iddiada bulundu.

Ülke basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi Çinli firmaları ABD borsalarından çıkarmayı düşünüyor.

Söz konusu adımın ABD yönetiminin Çinli firmalara yatırımları kısıtlama çabalarının bir parçası olduğunu belirten kaynaklar, Trump yönetiminin Çinli şirketlerin bazı eylemlerinden dolayı güvenlik endişesi duyduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:26 Kaynak: AA
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