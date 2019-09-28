Son Dakika Haberleri: "Trump yönetimi Çinli firmaları ABD piyasasından çıkarmayı düşünüyor" iddiası
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"Trump yönetimi Çinli firmaları ABD piyasasından çıkarmayı düşünüyor" iddiası

1 saat önce

ABD'de Donald Trump yönetiminin, Çinli şirketleri ABD borsalarından çıkarmayı düşündüğü öne sürüldü.

ABD'de Donald Trump yönetiminin, Çinli şirketleri ABD borsalarından çıkarmayı düşündüğü öne sürüldü.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:16 
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