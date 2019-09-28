"Trump yönetimi Çinli firmaları ABD piyasasından çıkarmayı düşünüyor" iddiası
1 saat önce
ABD'de Donald Trump yönetiminin, Çinli şirketleri ABD borsalarından çıkarmayı düşündüğü öne sürüldü.
ABD'de Donald Trump yönetiminin, Çinli şirketleri ABD borsalarından çıkarmayı düşündüğü öne sürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:16
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