Son Dakika Haberleri: Trump yönetimi kabinede dikiş tutturamıyor
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Trump yönetimi kabinede dikiş tutturamıyor

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, görevinde henüz 3. yılını doldurmamasına rağmen kabinedeki birçok pozisyonda değişiklik yaptı.

Trump yönetimi kabinede dikiş tutturamıyor, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, görevinde henüz 3. yılını doldurmamasına rağmen kabinedeki birçok pozisyonda değişiklik yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:25 
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