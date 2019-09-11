Trump yönetimi kabinede dikiş tutturamıyor
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, görevinde henüz 3. yılını doldurmamasına rağmen kabinedeki birçok pozisyonda değişiklik yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, görevinde henüz 3. yılını doldurmamasına rağmen kabinedeki birçok pozisyonda değişiklik yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:25
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