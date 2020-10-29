ABD, BAE'ye 50 adet F-35 savaş uçağı satacak! - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Kongre'yi Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 10 milyar dolar karşılığında 50 adet F-35 satışı konusunda bilgilendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, kongreyi Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 10 milyar dolar karşılığında 50 adet F-35 satış hakkındaki planı konusunda bilgilendirdi. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel yaptığı açıklamada, Kongre'ye gayriresmi bir bildirimin bugün yapıldığını doğruladı.

ABD'de F-35 gibi üstün silahların satışı için gayriresmi bilgilendirme süresi 40 gün, ancak Trump yönetiminin bu süreyi kısaltarak, BAE'nin Kuruluş Günü olan 2 Aralık'ta imza törenini yapmayı planladığı iddia edildi. ABD Senatosu Dış İlişkiler ve Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonları, ise Yemen'deki sivil ölümleri nedeni ile BAE'ye silah satışını engelleyebilir.

BAE, İsrail ile ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik 15 Eylül tarihinde Beyaz Saray'da "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) imzalamasının ardından F-35 savaş uçaklarını satın almak için fırsat elde etmişti.

Öte yandan İsrail daha önce planlanan silah satışına itiraz etmişti. ABD'nin bölgede İsrail'in askeri üstünlüğünün korunacağına söz vermesi üzerine İsrail itirazından vazgeçmişti. İsrail'de şu anda 24 adet F-35 savaş uçağı bulunuyor. Askeri üstünlük konusundaki kısıtlamalar nedeniyle daha önce Arap ülkelerine F-35 satışı reddedilmişti.

--İHA-