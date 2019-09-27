Trump yönetimi mülteci kabul sayısını 18 bine düşürdü

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, 2020 mali yılında ülkeye sadece 18 bin yeni mültecinin yerleşmesinin öngörüldüğü teklifi Kongre'ye sundu.

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