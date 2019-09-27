Trump yönetimi mülteci kabul sayısını 18 bine düşürdü
9 dakika önce
ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, 2020 mali yılında ülkeye sadece 18 bin yeni mültecinin yerleşmesinin öngörüldüğü teklifi Kongre'ye sundu.
ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, 2020 mali yılında ülkeye sadece 18 bin yeni mültecinin yerleşmesinin öngörüldüğü teklifi Kongre'ye sundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:51
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