Trump yönetimi, nüfus sayımında vatandaşlık sorusundan vazgeçti
21 dakika önce
Trump yönetimi, ABD'de 2020'de yapılacak nüfus sayımında yer almasını istediği vatandaşlık sorusundan vazgeçti.
Trump yönetimi, ABD'de 2020'de yapılacak nüfus sayımında yer almasını istediği vatandaşlık sorusundan vazgeçti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:47
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