Son Dakika Haberleri: Trump yönetimi, nüfus sayımında vatandaşlık sorusundan vazgeçti
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Trump yönetimi, nüfus sayımında vatandaşlık sorusundan vazgeçti

21 dakika önce

Trump yönetimi, ABD'de 2020'de yapılacak nüfus sayımında yer almasını istediği vatandaşlık sorusundan vazgeçti.

Trump yönetimi, nüfus sayımında vatandaşlık sorusundan vazgeçti, System.String[]
Trump yönetimi, ABD'de 2020'de yapılacak nüfus sayımında yer almasını istediği vatandaşlık sorusundan vazgeçti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:47 
vatandaş, trump, ABD, Ekonomi
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