Trump yönetimi sonunda Biden'ın başkanlığı için geçiş sürecini başlattı
24.11.2020 03:12
ABD'de yeni başkanlık dönemine geçiş sürecini başlatmakla görevli hükümet kuruluşu Genel Hizmetler İdaresi (GSA) sonunda ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'a resmi sürecin başlayabileceği haberini verdi.
ABD'de yeni başkanlık dönemine geçiş sürecini başlatmakla görevli hükümet kuruluşu Genel Hizmetler İdaresi (GSA) sonunda ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'a resmi sürecin başlayabileceği haberini verdi. CNN'in haberine göre GSA, Trump yönetiminin geçiş sürecini başlatmak için hazır olduğunu Biden'a bildirdi.
GSA'in Trump tarafından atanmış olan yöneticisi Emily Murphy'nin pazartesi günü Biden'a gönderdiği ve CNN'in ele geçirdiği mektup, ABD Başkanı Donald Trump'ın yenilgisini kabul eden ilk adım.
Trump ise attığı tweetinde Emily Murphy'nin ve ailesinin tehdit edildiğini, artık bunun gerçekleşmesini istemediği kaleme aldı.
Haberin devamı geliyor…
Son Dakika Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor ABD'li uzmandan dikkat çeken Libya yorumu: Savaşı Türkiye kazandı Rıdvan Dilmen'den, Fatih Terim'e sert eleştiri: Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin? Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu Ticaret Bakanlığı, esnafa yönelik yeni destek paketi için çalışma başlattı Reuters'tan bomba Dağlık Karabağ iddiası: Türkiye ve Rusya gözlem noktası konusunda anlaşmazlık yaşıyor Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı