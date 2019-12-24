Trump yönetimi Türkiye'ye S-400'ler için yaptırım öngören tasarıya karşı çıkmış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump yönetimi Türkiye'ye S-400'ler için yaptırım öngören tasarıya karşı çıkmış - Son Dakika

Trump yönetimi Türkiye'ye S-400'ler için yaptırım öngören tasarıya karşı çıkmış

6 saat önce

ABD'de, Başkan Donald Trump yönetiminin, Rusya ile S-400 anlaşması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına karşı çıktığı ve bu yönde senatörlere bir not gönderdiği ortaya çıktı.

Trump yönetimi Türkiye'ye S-400'ler için yaptırım öngören tasarıya karşı çıkmış, System.String[]

ABD'de, Başkan Donald Trump yönetiminin, Rusya ile S-400 anlaşması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına karşı çıktığı ve bu yönde senatörlere bir not gönderdiği ortaya çıktı.

ABD merkezli haber sitesi Daily Beast, Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemi nedeniyle yaptırım öngören ve Senato'nun onayını bekleyen yasa tasarısına ilişkin senatörlere gönderdiği 7 sayfalık notu ele geçirdi.

Notta, Trump yönetimi, bu tasarının yasalaşması durumunda Türkiye-ABD savunma ticaretinin tamamen sona ereceğini savundu.

Böyle bir yasayla Türkiye-Rusya ilişkisinin daha da ileri gideceği ya da Türkiye'nin silahlar için "diğer düşman silah tedarikçilerine" yönelebileceğine dikkatin çekildiği notta, "Bu yasa aynı zamanda, Türkiye'ye NATO'dan dışlanmış gibi davranmaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Dışişleri yetkilisinden "NATO Türkiye ile daha güçlü" açıklaması

Öte yandan Daily Beast'e açıklamada bulunan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD yönetiminin NATO ile ilişkilerini güçlü tutmayı istediğini vurgulayarak, "NATO, 70 yıldır üye olan Türkiye ile daha da güçlü. Türkiye, NATO müşterek güvenliğine önemli katkılarda bulunmaktadır." görüşünü paylaştı.

Yetkili, ABD'nin hala Türkiye'nin S-400 alımlarından dolayı endişeli olduğunu sözlerine ekledi.

ABD yönetimi YPG ve SDG mensuplarına "özel vize" verilmesine de karşı çıktı

Ayrıca, söz konusu notta, Suriye'de "Amerikan askerlerinin yanında savaşan Kürt savaşçılar" olarak tabir edilen YPG/ PKK ve SDG mensubu teröristlere "özel göçmen vizesi" verilmesine yönelik yasa tasarısına da karşı çıkıldı.

Notta bu tür bir vize vermek için gerekli prosedürlerin sadece 9 ay aldığı anımsatılarak, bu sürenin gerekli güvenlik taramalarının yapılması bakımından çok kısa olduğu vurgulandı.

"Özel göçmen vizesi" daha önce Irak ve Afganistan'da ABD askerlerine yardımcı olan tercümanlara veriliyordu.

Türkiye'ye yaptırım tasarısı

ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi, Türkiye'ye, Rusya'dan S-400 alması ve Suriye'deki adımlarından dolayı yaptırım öngören yasa tasarısını 11 Aralık'ta onaylamıştı.

Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir başka yasa tasarısı, 29 Ekim'de Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.

Senato Genel Kurulunda da kabul edilmesi halinde, Senato ile Temsilciler Meclisindeki yaptırım tasarılarının Trump'ın önüne gitmeden önce birleştirilmesi gerekiyor.

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:10 Kaynak: AA
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