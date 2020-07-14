Trump yönetimi, yabancı öğrenci kararında geri adım attı - Son Dakika

Trump yönetimi, yabancı öğrenci kararında geri adım attı

ABD'de Donald Trump yönetiminin, sonbaharda tamamen online eğitim yapacak üniversitelerde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik kararı iptal edildi.

ABD'de Donald Trump yönetiminin, sonbaharda tamamen online eğitim yapacak üniversitelerde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik kararı iptal edildi.

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Trump yönetiminin, sonbahar döneminde tamamen online eğitime geçecek üniversitelerde okuyan yabancı uyruklu öğrencilere yönelik ya yüz yüze eğitim veren başka bir üniversiteye geçme ya da ülkeyi terk etme şartını getiren kararına karşı başlatılan hukuk mücadelesinin ardından, yönetimden geri adım geldi.

Yönetimin yeni adımını, söz konusu kararına ilişkin Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsünün (MIT) açtığı dava ile ilgilenen Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs duyurdu.

Bugün başlayan ilk duruşmanın açılışında konuşan Burroughs, ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Biriminin (ICE) ilgili kararı iptal edeceğini duyurdu.

Trump yönetiminin "yabancı öğrenci" kararı

ICE, 6 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle tamamen internet üzerinden eğitime geçen üniversitelerde okumaya hak kazanan öğrencilere yeni vize verilmeyeceğini belirtmiş, ABD'de bulunan öğrencilerin de ülkeyi terk etmeleri gerektiğini kaydetmişti.

Açıklamada, öğrencilerin yasal statülerinin korunması için kısmen ya da tamamen yüz yüze eğitim veren diğer üniversitelere geçmeleri gerektiği ifade edilmişti.

Trump yönetiminin bu kararı büyük yankı uyandırmış, 17 eyalet, başkent Washington DC ve 40'tan fazla yüksek öğrenim kurumu kararın iptali için dava açmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 22:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump yönetimi, yabancı öğrenci kararında geri adım attı - Son Dakika
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