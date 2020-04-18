Trump yönetiminden iflas eden şirketle 55 milyon dolarlık maske anlaşması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump yönetiminden iflas eden şirketle 55 milyon dolarlık maske anlaşması - Son Dakika

Trump yönetiminden iflas eden şirketle 55 milyon dolarlık maske anlaşması

11 dakika önce

ABD'de Donald Trump yönetiminin iflasını açıklayan bir şirkete bağlı firmayla N95 maske satışı için 55 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Trump yönetiminden iflas eden şirketle 55 milyon dolarlık maske anlaşması, System.String[]

ABD'de Donald Trump yönetiminin iflasını açıklayan bir şirkete bağlı firmayla N95 maske satışı için 55 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı belirtildi.


ABD'de Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) tıbbi malzeme satışı konusunda hiçbir kaydı bulunmayan bir firmayla N95 maske satışı için 55 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. ABD basınında konuya ilişkin yer alan haberde, firmanın bağlı bulunduğu şirketin daha önce iflasını açıkladığı ve 2018 yılından bu yana hiçbir çalışanının bulunmadığı ifade edildi. Anlaşmaya göre FEMA, N95 maskelerini gelecek hafta Panthera Worldwide LLC adlı şirketten teslim alacak.


ABD ordusu için eğitim veren şirkete anlaşma kapsamında maske başına normal maliyetin üstünde ödeme yapıldığı bildirildi. FEMA'nın şirkete N95 maskeleri için 5,50 dolar ödediği ancak ABD'de bir maskenin maliyetin yalnızca 63 cent civarında olduğu ifade edildi.


Panthera LLC firmasının, merkez ofisinin bulunduğu Virginia'da da artık bir işletme olarak tanınmadığı belirtildi.


Panthera şirketinin yöneticilerinden James V. Punelli konuya ilişkin ABD basınına yaptığı açıklamada, yıllar boyunca Savunma Bakanlığı ile çalıştıklarını ifade ederek bu bağlantılar yoluyla salgınla mücadeleye yardımcı olmak için tedarik kaynakları bulduklarını ve FEMA ile bağlantı kurduklarını söyledi. Punelli, yüksek kaliteli bu maskeleri Mayıs'tan önce eksiksiz olarak teslim etmeyi hedeflediklerini ifade etti. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:36 Kaynak: İHA

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