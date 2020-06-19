Trump yönetiminin eski ulusal başdanışmanının yazdığı kitap - Son Dakika

Trump yönetiminin eski ulusal başdanışmanının yazdığı kitap
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (5)
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 06:08 Kaynak: AA
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