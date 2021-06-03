Üye Girişi
Trump yönetiminin New York Times'ın 4 muhabirinin telefon kayıtlarına gizlice el koyduğu ortaya çıktı - Son Dakika
BBC

Trump yönetiminin New York Times'ın 4 muhabirinin telefon kayıtlarına gizlice el koyduğu ortaya çıktı

03.06.2021 14:20
Trump yönetiminin New York Times'ın 4 muhabirinin telefon kayıtlarına gizlice el koyduğu ortaya çıktı, System.String[]

ABD'de yayımlanan New York Times (NYT) gazetesi, Donald Trump döneminde Adalet Bakanlığı'nın gazetenin 4 muhabirinin telefon kayıtlarına gizlice el koyduğunu açıkladı.

ABD'de yayımlanan New York Times (NYT) gazetesi, Donald Trump döneminde Adalet Bakanlığı'nın gazetenin 4 muhabirinin telefon kayıtlarına gizlice el koyduğunu açıkladı. NYT'ye göre Trump yönetimi 2017 yılında 4 ay boyunca, muhabirlerinin haber kaynaklarını ortaya çıkarmaya çalıştı.

ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi, geçtiğimiz ay, Trump döneminde Adalet Bakanlığı'nın Washington Post ve CNN gibi köklü medya kuruluşları için çalışan bazı gazetecilerin günlük telefon kayıtları ve bazı e-posta kayıtlarına ulaştığını açıklamıştı.

NYT ise 14 Ocak 2017 ve 30 Nisan 2017 tarihleri arasında gazetenin muhabirleri Matt Apuzzo, Adam Goldman, Eric Lichtblau ve Michael S. Schmidt'in telefon kayıtlarına el konduğu konusunda Adalet Bakanlığı tarafından bilgilendirildiğini yazdı.

NYT: Kayıtların ele geçirilmesi basın özgürlüğünü derinden sarsmaktadır

NYT Genel Yayın Yönetmeni Dean Baquet, konuyla ilgili açıklamasında, "Gazetecilerin telefon kayıtlarının ele geçirilmesi basın özgürlüğünü derinden sarsmaktadır" dedi.

Dean Baquet, kayıtların ele geçirilmesini de "hükümetin attığı adımlarla ilgili kamuyu bilgilendirmek amacıyla güvendikleri kaynakların susturulması yönünde bir tehdit" olarak niteledi.

ABD Başkanı Biden, "en basit tanımıyla yanlış" olarak nitelediği bu adımların, kendi yönetimi altında da atılmasına izin vermeyeceğini söylemişti.

Biden'ın sözlerini değerlendiren Baquet, "Adalet Bakanlığı'nın bu eylemlerin nasıl gerçekleştirildiğini ve gelecekte bir daha bu adımların atılmaması için hangi önlemleri alacaklarını açıklamasını bekliyoruz" diye konuştu.

ABD Adalet Bakanlığı Sözcülerinden Anthony Coley, emniyet güçlerinin sızdırılan kayıtlara geçen yıl ulaştıklarını, devamındaki süreçte "medya kuruluşlarında çalışanların 2019-2020 döneminde yürütülen kayıtların sızdırılmasına ilişkin soruşturmalarla ilgili her bir gelişme" konusunda bilgilendirildiklerini söyledi.

James Comey ve Hillary Clinton soruşturması

ABD Adalet Bakanlığı, ele geçirilmek istenen kayıtların gazetenin hangi haberi ile bağlantılı olabileceğini açıklamadı.

NYT'nin haberine göre, telefon kayıtlarının ele geçirildiği zaman zarfında gazetenin dört muhabiri, eski FBI Başkanı James Comey'in Trump'ın zaferiyle sonuçlanan 2016 ABD Başkanlık Seçimleri sırasında Trump'ın Demokrat rakibi Hillary Clinton hakkında başlatılan soruşturmayı "siyasi amaçlarla kullandığına" ilişkin gizli bir belgeyi yayımlamıştı.

Hillary Clinton'ın ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde yazışmalarını bakanlığın elektronik posta adresi yerine kişisel posta adresinden yaptığının ortaya çıkması, Clinton'ın devletin güvenliğini tehlikeye attığı eleştirilerine maruz kalmasına neden olmuştu.

22 Nisan 2017'de yayımlanan bu makalede muhabirler, Temmuz 2016'da FBI'ın Hillary Clinton hakkındaki soruşturmada "suç unsuru olmadığı" yönünde karar vermesinin sıra dışı olduğu belirtmiş, Hollandalı istihbarat yetkilileri için çalışan hackerların Rusya'dan aldıkları bir belgeye ithafta bulunmuştu. Gizli tutulan belgenin Comey'in Clinton soruşturmasına ilişkin kararında büyük rol oynadığına inanılıyordu.

Demokrat Parti'den bir yetkilinin yazdığı söylenen bu e-mail ya da notta, dönemin başsavcısı Loretta Lynch'in Clinton soruşturmasının daha da ileriye götürülmesine izin vermeyeceğine ilişkin ifadeleri yer almıştı.

Comey'in o dönem, Clinton soruşturması ile ilgili kararı duyuranın Lynch olması, bunu takiben de Rusya'dan ele geçirilen belgenin ortaya çıkması durumunda, soruşturma ve kararın bağımsız olmadığı şüphelerinin tetikleneceğinden endişe ettiği söyleniyordu.

NYT, Ocak 2020'de yeni bir makale yayımlayarak, Trump döneminde soruşturmacıların Comey'in 2017'de yayımlanan NYT makalesinin izinsiz olarak sızdırılmasında rolü olup olmadığını araştırdığını öne sürmüştü.

Trump yönetiminin New York Times'ın 4 muhabirinin telefon kayıtlarına gizlice el koyduğu ortaya çıktı
Trump yönetiminin New York Times'ın 4 muhabirinin telefon kayıtlarına gizlice el koyduğu ortaya çıktı
Trump yönetiminin New York Times'ın 4 muhabirinin telefon kayıtlarına gizlice el koyduğu ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Adalet Bakanlığı, Donald Trump, New York, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump yönetiminin New York Times'ın 4 muhabirinin telefon kayıtlarına gizlice el koyduğu ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim! AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim! Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı! Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı! Evde değerli eşya bulamayan hırsız, yedi aylık köpeği çaldı Evde değerli eşya bulamayan hırsız, yedi aylık köpeği çaldı Terk eden sevgilisini öldüren sanıktan hayrete düşüren ifadeler: Pişmanım ama tahliye istemiyorum Terk eden sevgilisini öldüren sanıktan hayrete düşüren ifadeler: Pişmanım ama tahliye istemiyorum Balıkesir'de feci kaza: Refüje ok gibi saplanan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı Balıkesir'de feci kaza: Refüje ok gibi saplanan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı Çamlıca Kulesi'nde kafe ve restoran fiyatları netleşti: İki kişilik serpme kahvaltı 180, karışık meyve suyu 39 lira Çamlıca Kulesi'nde kafe ve restoran fiyatları netleşti: İki kişilik serpme kahvaltı 180, karışık meyve suyu 39 lira İmamoğlu kayıtsız kalmadı! Metroda yaşanan kedi engeli gülümsetti İmamoğlu kayıtsız kalmadı! Metroda yaşanan kedi engeli gülümsetti Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış

Son Dakika Haberleri
14:56 AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim!
14:49 Tuvana Türkay, Londra'da açtığı oyunculuk okulu için İngiltere'ye gidiyor
14:41 Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı!
14:39 Sergen Yalçın halı sahada Acun Ilıcalı ile takım arkadaşı oldu, resital sundu
14:31 Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor
14:27 İş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhuşa zorlayan çete çökertildi
14:24 Japonya'nın karanlık yüzü en çok kadınları etkiliyor!
14:22 Uçakta taciz krizi! Kadın yolcular tepki gösterince, polis müdahale etti
14:20 Çamlıca Kulesi'nde kafe ve restoran fiyatları netleşti: İki kişilik serpme kahvaltı 180, karışık meyve suyu 39 lira
14:19 Ali Koç formülü buldu! Hem kasayı dolduracak hem de yıldız futbolcuları satmayacak
Caddeye düşen yıldırım panik yarattı! Caddeye düşen yıldırım panik yarattı!         
15:01
Tuvana Türkay, Londra'da açtığı oyunculuk okulu için İngiltere'ye gidiyor Tuvana Türkay, Londra'da açtığı oyunculuk okulu için İngiltere'ye gidiyor         
14:49
Sergen Yalçın halı sahada Acun Ilıcalı ile takım arkadaşı oldu, resital sundu Sergen Yalçın halı sahada Acun Ilıcalı ile takım arkadaşı oldu, resital sundu         
14:39
Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor         
14:32
Japonya'nın karanlık yüzü en çok kadınları etkiliyor! Japonya'nın karanlık yüzü en çok kadınları etkiliyor!         
14:24
Uçakta taciz krizi! Kadın yolcular tepki gösterince, polis müdahale etti Uçakta taciz krizi! Kadın yolcular tepki gösterince, polis müdahale etti         
14:23
Ali Koç formülü buldu! Hem kasayı dolduracak hem de yıldız futbolcuları satmayacak Ali Koç formülü buldu! Hem kasayı dolduracak hem de yıldız futbolcuları satmayacak         
14:20
Kritik görevleri bekliyor! İlk kadın Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız göreve hazır Kritik görevleri bekliyor! İlk kadın Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız göreve hazır         
13:59
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel         
12:39
A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek         
12:10
Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek         
11:48
1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor         
11:33
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti         
10:37
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 15:06:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump yönetiminin New York Times'ın 4 muhabirinin telefon kayıtlarına gizlice el koyduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement