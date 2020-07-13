Trump yönetiminin yabancı öğrenci kararına karşı dava açıldı - Son Dakika

Trump yönetiminin yabancı öğrenci kararına karşı dava açıldı

ABD'de 17 eyalet ve başkent Washington DC, Donald Trump yönetiminin, sonbaharda on-line eğitim yapacak üniversitelerin yabancı öğrencilere yönelik kararının iptali için dava açtı.

ABD'de 17 eyalet ve başkent Washington DC, Donald Trump yönetiminin, sonbaharda on-line eğitim yapacak üniversitelerin yabancı öğrencilere yönelik kararının iptali için dava açtı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu

Trump yönetiminin, sonbahar döneminde tamamen on-line eğitime geçecek üniversitelerde okuyan yabancı uyruklu öğrencilere yönelik ya yüz yüze eğitim veren başka bir üniversiteye geçme ya da ülkeyi terk etme şartını getiren kararının yankıları sürüyor.

Aralarında California ve Massachusetts'in de bulunduğu 17 eyaletin yanı sıra başkent Washington DC'nin de başsavcıları, birçok yabancı öğrencinin zor durumda kalacağını belirterek söz konusu kararın iptali istemiyle dava açtı.

Dava dosyasında, 17 eyaleti ve Washington DC'yi içine alan bölgede 373 bin uluslararası öğrenci olduğu ve bu öğrencilerin ülke ekonomisine 14 milyar dolar katkı sağladığı vurgulandı.

Öte yandan aralarında Harvard, MIT, Yale, DePaul, Rutgers gibi köklü üniversitelerin bulunduğu 40 yüksek öğrenim kurumu da Trump yönetiminin kararına karşı dava açtı.

Trump yönetiminin "yabancı öğrenci" kararı

ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) 6 Temmuz'da yaptığı açıklamada, tamamen internet üzerinden eğitime geçen üniversitelerde okumaya hak kazanan öğrencilere yeni vize verilmeyeceğini belirtmiş, ABD'de bulunan öğrencilerin de ülkeyi terk etmeleri gerektiğini kaydetmişti.

Açıklamada, öğrencilerin yasal statülerinin korunması için kısmen ya da tamamen yüz yüze eğitim veren diğer üniversitelere geçmeleri gerektiği ifade edilmişti.

Ayrıca hem on-line hem de yüz yüze eğitim yapacak üniversitelerde okuyan yabancı öğrencilerin de yalnızca 1 ders ya da 3 kredi alma hakkı bulunacak.

Donald Trump, Washington, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 19:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump yönetiminin yabancı öğrenci kararına karşı dava açıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:52 Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:13 Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
22:13
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 01:47:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump yönetiminin yabancı öğrenci kararına karşı dava açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]