Trump: "Ypg/pkk'nın Suriye'de İran'a Petrol Satmasından Rahatsızız
54 dakika önce
ABD Başkanı Trump, YPG/PKK’nın Suriye’de İran’a petrol satmasından rahatsız olduklarını söyledi. Trump, ABD’nin terör örgütü YPG/PKK’ya verdiği destek konusunda da şunları belirtti: “Türkiye onları sevmiyor, başkaları onları seviyor. Onların, ellerindeki azıcık petrolü İran’a satmaları hoşuma gitmedi. Onlardan İran’a satış yapmamalarını istedik. Ortaklarımız Kürtler, İran’a petrol satıyor. Bundan memnun değiliz. Bundan hiç mutlu değilim. Aynı zamanda […]The post Trump: “YPG/PKK’nın Suriye’de İran’a petrol satmasından rahatsızız appeared first on Enerji Enstitüsü.
ABD
Başkanı Trump
, YPG/ PKK
'nın Suriye
'de İran
'a petrol satmasından rahatsız olduklarını söyledi.
Trump, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destek konusunda da şunları belirtti:
"Türkiye
onları sevmiyor, başkaları onları seviyor. Onların, ellerindeki azıcık petrolü İran'a satmaları hoşuma gitmedi. Onlardan İran'a satış yapmamalarını istedik. Ortaklarımız Kürtler, İran'a petrol satıyor. Bundan memnun değiliz. Bundan hiç mutlu değilim. Aynı zamanda biz onlarla iken çok iyi savaşıyorlar. Biliyorsunuz onlara 30 F-18 gönderdiğimizde, göndermediğimiz zamandan daha iyi savaştılar ve ne olduğunu gördük. Yine de Kürtleri korumak istiyoruz ama sonsuza kadar Suriye'de kalmak istemiyorum. Orası kum ve ölümdür."
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:45
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