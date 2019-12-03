Son Dakika Haberleri: Trump Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile görüşecek
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Trump Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile görüşecek

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7 Ocak'ta Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.

Trump Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile görüşecek, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7 Ocak'ta Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.

Beyaz Saray basın ofisi, Trump ve Mitsotakis arasında gerçekleşecek görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Görüşme sırasında Balkanlar ve Doğu Akdeniz'deki işbirliğinin ele alınacağı belirtilen açıklamada, "Bu ziyaret, önemli bir NATO müttefiki olan Yunanistan ile ABD arasındaki güçlü ekonomik, güvenlik ve kültürel bağları onore edecek." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Trump'ın telekomünikasyon güvenliği noktasında 5G'nin önemine, bölgedeki zararlı etkileri önlemeye ve dünya genelinde dini özgürlüklerin teşvik edilmesi konularına vurgu yapacağı belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:08 Kaynak: AA
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