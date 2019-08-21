Son Dakika Haberleri: Trump, Yüzyılın Anlaşması'nı ilerleyen haftalarda açıklayabilir
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Trump, Yüzyılın Anlaşması'nı ilerleyen haftalarda açıklayabilir

2 dakika önce

ABD Başkanı Trump'ın gelecek haftalarda Yüzyılın Anlaşması planının siyasi kısmını açıklayabileceği belirtildi.

Trump, Yüzyılın Anlaşması'nı ilerleyen haftalarda açıklayabilir, System.String[]
ABD Başkanı Trump'ın gelecek haftalarda Yüzyılın Anlaşması planının siyasi kısmını açıklayabileceği belirtildi.
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:25 
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