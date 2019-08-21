Trump, Yüzyılın Anlaşması'nı ilerleyen haftalarda açıklayabilir
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ABD Başkanı Trump'ın gelecek haftalarda Yüzyılın Anlaşması planının siyasi kısmını açıklayabileceği belirtildi.
ABD Başkanı Trump'ın gelecek haftalarda Yüzyılın Anlaşması planının siyasi kısmını açıklayabileceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:25
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