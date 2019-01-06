Son Dakika Haberleri: Trump, "Yüzyılın Anlaşmasını" Erteledi

Trump, "Yüzyılın Anlaşmasını" Erteledi

1 saat önce

- Trump, "Yüzyılın Anlaşmasını" ertelediTEL AVİV - ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan edeceği "Yüzyılın Anlaşması" da olarak bilinen "Ortadoğu Barış Planının" ertelendiğini duyurdu.

Trump,
- Trump, "Yüzyılın Anlaşmasını" erteledi

TEL AVİV - ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan edeceği "Yüzyılın Anlaşması" da olarak bilinen "Ortadoğu Barış Planının" ertelendiğini duyurdu.
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un İsrail'e düzenlediği ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Friedman, "Trump'ın İsrail ve Filistin arasındaki barış planı, birkaç ay sonraya ertelendi" dedi. Friedman, planın ertelenmesinin sebeplerini, İsrail'de yapılacak erken seçimlerin ve Filistin'in anlaşmayı reddetmesi olarak açıkladı. İlerleyen saatlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile görüşecek olan Friedman, barış anlaşmasının İsrail genel seçimlerine bağlı olduğunun altını çizdi.
Maddeler tamamen Filistin'in aleyhine
Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü için öne sürdüğü anlaşmaya Suudi Arabistan, irleşik Arap Emirlikleri ve Mısır da destek veriyor. "Yüzyılın Anlaşması" planı, Filistin Devletini kurmak için Sina yarım adasındaki Mısır topraklarının bir bölümünün alınmasını ya da Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin çoğunun varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine olan maddeler içerdiği biliniyor. İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyon Filistinli mültecinin, geri dönüş hakkı konusu ise anlaşmada bulunmuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:38 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Donald Trump, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nihat Hatipoğlu'ndan Sosyal Medya Açıklaması: Hesabını Vereceksiniz! İran, Parasındaki Sıfırları Atıyor

Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili Yeni Açıklama Ünlü Şarkıcı, 17 Yaşındaki Hayranıyla Uygunsuz Şekilde Dans Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 19:56:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump, "Yüzyılın Anlaşmasını" Erteledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]