Son Dakika Haberleri: 'Trump, Zarrab davasının düşürülmesi için Adalet Bakanına baskı yaptı'
Son Dakika Dünya 'Trump, Zarrab davasının düşürülmesi için Adalet Bakanına baskı yaptı'

'Trump, Zarrab davasının düşürülmesi için Adalet Bakanına baskı yaptı'

4 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 2017 yılında ülkede yürütülen Reza Zarrab davasının düşürülmesi yönünde Adalet Bakanlığını ikna etmeye çalıştığı, bunun için Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a da baskı yaptığı öne sürüldü

'Trump, Zarrab davasının düşürülmesi için Adalet Bakanına baskı yaptı', System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 2017 yılında ülkede yürütülen Reza Zarrab davasının düşürülmesi yönünde Adalet Bakanlığını ikna etmeye çalıştığı, bunun için Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a da baskı yaptığı öne sürüldü.


Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg'in haberine göre Tillerson, Trump'ın baskılarına karşı çıkarak bunun soruşturmaya müdahale teşkil edeceğini savundu. Başkanın talebini dile getirdiği toplantıda bulunan diğer katılımcılarsa Trump'ın bu isteği karşısında şaşırdı.

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Donald Trump, Reza Zarrab, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:06 
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