Trump\'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu

ABD ile İran arasında İslamabad’da 21 saat süren kritik müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından kriz yeni bir boyuta taşındı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alma kararı, küresel enerji piyasalarında şok etkisi yarattı.

TRUMP’TAN ABLUKA TALİMATI: MAYINLARI İMHA EDECEĞİZ

Müzakerelerin anlaşma sağlanamadan sona ermesinin ardından konuşan Trump, ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’nda harekete geçeceğini duyurdu. Trump, “Herkesin girip çıkabildiği bir düzen kuracağız. İranlıların döşediği mayınları imha etmeye başlayacağız” dedi. Ayrıca ABD’ye ya da sivil gemilere saldırılması halinde sert karşılık verileceğini vurguladı.

ABD ORDUSU SAAT VERDİ: ABLUKA RESMEN BAŞLIYOR

Trump’ın açıklamasının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), deniz ablukasının detaylarını paylaştı. Açıklamaya göre Türkiye saatiyle 17.00 itibarıyla İran limanlarına giren ve çıkan tüm gemilere yönelik abluka uygulanacak. Ablukanın Basra Körfezi ve Umman Körfezi dahil tüm İran kıyılarını kapsayacağı belirtildi.

İRAN’DAN SERT REST: ÖLÜMCÜL GİRDABA HAPSEDERİZ

ABD’nin hamlesine İran’dan sert yanıt geldi. Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’ndaki tüm trafiğin kontrol altında olduğunu belirterek, “Herhangi bir yanlış hamle düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek” açıklamasını yaptı. Ayrıca boğaza yaklaşacak askeri gemilerin ateşkes ihlali sayılacağı ve sert karşılık verileceği bildirildi.

İran Meclis Başkanı Kalibaf da ABD’ye meydan okuyarak, “Savaşırsanız savaşırız, mantıkla yaklaşırsanız mantıkla karşılık veririz. Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz” dedi.

KRİZİN MERKEZİNDE HÜRMÜZ BOĞAZI VAR

Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, krizin merkezinde yer alıyor. Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği bu bölgedeki olası bir çatışma, dünya ekonomisini doğrudan etkileyebilecek riskler barındırıyor.

PETROL FİYATLARI FIRLADI

Yaşanan gelişmelerin ardından petrol piyasaları sert tepki verdi. Kısa süre önce ateşkes umutlarıyla gerileyen fiyatlar, abluka kararıyla birlikte hızla yükseldi. Brent petrol yüzde 7 artarak 102,29 dolara çıktı.

MASADA İKİ SENARYO: UZUN MÜZAKERE YA DA SAVAŞ

Uzmanlara göre taraflar ya uzun soluklu yeni bir müzakere sürecine girecek ya da bölgeyi kapsayan geniş çaplı bir çatışma riskiyle karşı karşıya kalacak. Tarafların mevcut sert tutumu, kısa vadede uzlaşı ihtimalini zayıflatırken gerilimin süreceğine işaret ediyor.