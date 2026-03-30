Trump\'tan Hürmüz Boğazı\'na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 07:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Savaşı’nda bir ay geride kalırken ABD’nin Ortadoğu’ya yaptığı askeri sevkiyat dikkat çekti. Trump, “Hark Adası’nı ele geçirerek İran petrolünü almayı tercih ederim.” derken, “ABD Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü ele geçirecek mi?” sorusuna “Evet. Şu anda oluyor.” yanıtını verdi, diplomasi trafiğinin sürdüğünü belirtti.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta Tahran’ı hedef almasıyla başlayan İran Savaşı’nda bir ay geride kalırken, sahadaki askeri hareketlilik ve siyasi açıklamalar gerilimin daha da tırmandığını ortaya koyuyor.

ABD DONANMASI ORTADOĞU’YA ULAŞTI

3 bin 500 deniz piyadesi taşıyan ABD Donanması’na ait USS Tripoli amfibi hücum gemisinin Ortadoğu’ya ulaşması dikkat çekti. Söz konusu sevkiyat, Washington yönetiminin İran’a yönelik olası bir kara operasyonuna hazırlandığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

HARK ADASI VE KARA HAREKATI İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Askeri kaynaklar, hem petrol sevkiyatı hem de stratejik konumu nedeniyle kritik öneme sahip Hark Adası’na yönelik bir operasyon ihtimalinin giderek arttığına işaret ediyor. Olası bir çıkarma harekâtının, bölgedeki enerji dengelerini doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN HÜRMÜZ ÇIKIŞI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda “ABD Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü ele geçirecek mi?” sorusuna “Evet. Şu anda oluyor.” yanıtını verdi. Bu açıklama, küresel enerji ticaretinin kalbi olarak görülen Hürmüz Boğazı’nda yeni bir dönemin başlayabileceği şeklinde yorumlandı.

HARK ADASINI ELE GEÇİRMEKTE KARARLI

Trump, Financial Times’a yaptığı değerlendirmede ise Hark Adası’nı işaret ederek “Hark Adası’nı ele geçirerek İran petrolünü almayı tercih ederim.” ifadelerini kullandı. Bu sözler, ABD’nin enerji kaynakları üzerindeki kontrolünü artırma hedefini açık şekilde ortaya koydu.

"ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ İYİ GİDİYOR"

Tüm bu gelişmelere rağmen diplomasi trafiği de sürüyor. Trump, ABD ile İran arasında Pakistan aracılığıyla dolaylı görüşmeler yürütüldüğünü belirterek, “Görüşmeler iyi gidiyor, ateşkes anlaşması hızlı bir şekilde yapılabilir.” dedi.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

Askeri sevkiyatlar, sert açıklamalar ve stratejik hedeflere yönelik planlar, Orta Doğu’da gerilimin kısa vadede düşmeyeceğine işaret ediyor. Uzmanlar, olası bir kara harekâtının bölgesel bir savaşı daha geniş bir çatışmaya dönüştürebileceği uyarısında bulunuyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 1234 1234:
    bu ve netenyahu savaş suçlusu olarak yargilanmali 31 2 Yanıtla
  • turkumdogruyum? turkumdogruyum?:
    İrana demokrasi gelmeli 4 6 Yanıtla
  • ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Adamlar iskeletini seviyor helal olsun 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 08:19:31. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.