Trump'tan Netanyahu'ya "Lübnan'a saldırıları azaltması" çağrısı

09.04.2026 21:10
ABD Başkanı Trump, İran ile varılan geçici ateşkes sürecine ilişkin iyimser mesajlar vererek, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya Lübnan saldırılarını "sakinleştirme" çağrısında bulunduğunu açıkladı. Tahran yönetiminin müzakere masasında daha makul tutum sergilediğini belirten Trump, Hürmüz Boğazı’nın açılması şartıyla başlayan 14 günlük sürecin barışla sonuçlanabileceğine dikkat çekti. Ancak Trump, anlaşmanın sağlanamaması durumunda İran için sonucun "çok acı verici" olacağı tehdidini de yineledi.

Amerikan NBC News kanalına telefonla kısa bir röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, ABD- İran geçici ateşkes anlaşmasını ve İsrail'in Lübnan saldırılarını değerlendirdi.

NETANYAHU'YA "LÜBNAN'A SALDIRILARI AZALTMASI" ÇAĞRISI

Trump, çarşamba günü İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine atıfla, "Bibi ile konuştum ve o da bu konuyu biraz daha sakinleştirecek. Bence biraz daha sakin davranmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bölgede tansiyonun düşmesinin ateşkes anlaşması açısından önemli olduğuna dikkati çeken ABD Başkanı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını bugün itibarıyla "azalttıklarını" savundu.

“KABUL ETMELERİ GEREKEN HER ŞEYE RAZI OLUYORLAR”

ABD Başkanı Trump, aynı mülakatta, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasından dolayı "çok iyimser" olduğunu ve anlaşmanın uygulanacağına inandığını belirtti. Trump, "İranlı liderler, toplantılarda basına yaptıklarından çok farklı konuşuyorlar. Çok daha makul davranıyorlar. Kabul etmeleri gereken her şeye razı oluyorlar. Unutmayın, şu anda askeri güçleri yok." değerlendirmesini yaptı.

TEHDİT ETMEKTEN DE GERİ DURMADI

Öte yandan ABD Başkanı, Tahran’a bir tehdit savurmaktan da geri durmadı. Trump, ''İran anlaşmayı yapmazsa, durum çok acı verici olacak.'' diye konuştu.

ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. 

