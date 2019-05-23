Son Dakika Haberleri: Truques e Dribles: Melhores Olarak Habilidades de Vinicius Jr 2018-2019

Truques e Dribles: Melhores Olarak Habilidades de Vinicius Jr 2018-2019

9 saat önce

Vinicius Real Madrid ve Real Madrid'de hayal kırıklığına uğramayacaksınız. O brasileiro é u mágico com incrível velocidade e técnica.

Vinicius Real Madrid ve Real Madrid'de hayal kırıklığına uğramayacaksınız. O brasileiro é u mágico com incrível velocidade e técnica.
Truques e Dribles: Melhores Olarak Habilidades de Vinicius Jr 2018-2019
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:06 
Real Madrid, Spor
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