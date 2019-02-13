Son Dakika Haberleri: Truva Atı TBMM'de

Truva Atı TBMM'de

6 saat önce

Truva Atı, "Troya Hazineleri: Asırlık Hasret" filminin gösterimi için TBMM'ye getirildi.

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Truva Atı, "Troya Hazineleri: Asırlık Hasret" filminin gösterimi için TBMM'ye getirildi. 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında 'Troya Hazineleri - Asırlık Hasret' belgeseli hazırlandı. Belgeselin amacının Troya Hazineleri'nin iadesiyle ilgili farkındalık oluşturulması amacı taşıdığı belirtildi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:26 Kaynak: İHA

Truva, Güncel
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