Son Dakika Haberleri: Truva Gösterisiyle Rusların Gönlünü Fethettik"

Truva Gösterisiyle Rusların Gönlünü Fethettik"

48 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolşoy Tiyatrosu'ndaki "Truva" gösterisiyle Rusların gönlünü fethettiklerini söyledi.

Truva Gösterisiyle Rusların Gönlünü Fethettik
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolşoy Tiyatrosu'ndaki "Truva" gösterisiyle Rusların gönlünü fethettiklerini söyledi.

Bakan Ersoy, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda Türkiye ile Rusya arasında ilan edilen "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" çerçevesinde gösterimi yapılan Truva Operası'nın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bolşoy Tiyatrosu'nda Truva Operası'nın ayakta alkışlamasını memnuniyetle karşıladığını belirten Ersoy, "Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılının açılış gecesinde Bolşoy Tiyatrosu'ndaki 'Truva' gösterisiyle Rusların gönlünü fethettik. İzleyiciler gösteriyi dakikalarca ayakta alkışladı." dedi.

Ersoy, bu yıl karşılıklı birçok etkinliğinin düzenleneceğini dile getirerek, "Karşılıklı kültür-turizm yılı kapanışı İstanbul Pera'da bir Rus sergisiyle yapılacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Moskova Uluslararası Film Festivali'ne onur konuğu olarak davetli olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, söz konusu festivalde Türk filmlerinin de yer alacağını belirtti.

Bakan Ersoy, ilerleyen dönemde Moskova'da "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde kullanılan kostümlerin yer aldığı bir sergi düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:12 Kaynak: AA

Truva, Güncel
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