Son Dakika Haberleri: Tsb 7 Ocak'ta Sigorta Sektörünün Geleceğini Ele Alacak

Tsb 7 Ocak'ta Sigorta Sektörünün Geleceğini Ele Alacak

6 dakika önce

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sigorta sektörünün gelecek stratejisini belirlemek amacıyla 7 Ocak'ta "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı" düzenliyor.

Tsb 7 Ocak'ta Sigorta Sektörünün Geleceğini Ele Alacak, System.String[]
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sigorta sektörünün gelecek stratejisini belirlemek amacıyla 7 Ocak'ta "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı" düzenliyor.

TSB Başkanı Can Akın Çağlar'ın ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, TOBB, Avrupa Sigorta Birliği, ilgili kurum, kuruluş ve şirketlerin katılımıyla Conrad İstanbul Bosphorus'da düzenlenecek olan çalıştayda, Türkiye ve dünyadan alanında uzman konuşmacılar yer alacak. Etkinlikte sektörü etkileyen gelişmelerin yanı sıra, sektörün gelişimine ilişkin beklenti ve öneriler de masaya yatırılacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:15 Kaynak: DHA

Türkiye, Sigorta, Ekonomi
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