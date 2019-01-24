Tsb 7 Şubat'ta Sigorta Sektörünün Geleceğini Ele Alacak
1 saat önce
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sigorta sektörünün gelecek stratejisini belirlemek amacıyla 7 Şubat'ta "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı" düzenliyor.
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sigorta sektörünün gelecek stratejisini belirlemek amacıyla 7 Şubat'ta "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı" düzenliyor.
TSB Başkanı Can Akın Çağlar'ın ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, TOBB, Avrupa Sigorta Birliği, ilgili kurum, kuruluş ve şirketlerin katılımıyla Conrad İstanbul Bosphorus'da düzenlenecek olan çalıştayda, Türkiye ve dünyadan alanında uzman konuşmacılar yer alacak. Etkinlikte sektörü etkileyen gelişmelerin yanı sıra, sektörün gelişimine ilişkin beklenti ve öneriler de masaya yatırılacak. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:12 Kaynak: DHA
Bebek Maması El Yakıyor! Yüzde 20 Zam Yapıldı
DJ Kerimcan Durmaz, Evine Altın Kaplama Mobilya Aldı
Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili BM Raportörü Türkiye'ye Geliyor
Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı'ndan İstifa Edecek