TSB Başkanı Atilla Benli: "BES'teki yeni düzenlemelerle yarınlara daha umutla bakıyoruz" - Son Dakika

TSB Başkanı Atilla Benli: "BES'teki yeni düzenlemelerle yarınlara daha umutla bakıyoruz"

21.05.2021 16:46
TSB Başkanı Atilla Benli:

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan ve Bireysel Emeklilik Sistemi'ni (BES) yeni bir boyuta taşıyacak 18 yaş altı nüfusun sisteme girmesine imkan tanıyan kanunun, sektöre ve ülke kalkınmasına olumlu yönde destek olacağını belirtti.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan ve Bireysel Emeklilik Sistemi'ni (BES) yeni bir boyuta taşıyacak 18 yaş altı nüfusun sisteme girmesine imkan tanıyan kanunun, sektöre ve ülke kalkınmasına olumlu yönde destek olacağını belirtti.

TSB'den yapılan açıklamada Benli, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan 18 yaş altına BES kanunu hakkında değerlendirmede bulundu.

Atilla Benli, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yönetim kadrosu ve uzmanlarının sektörün gelişimi için gösterdikleri çabaya dikkati çekerek, teveccühleri için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'ne, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve TBMM'de yasanın geçmesi yönünde desteklerini esirgemeyen tüm milletvekillerine teşekkürlerini iletti.

BES'in ülkemiz ekonomi tarihinin en önemli başarı hikayelerinden biri olduğunu belirten Benli, "BES'e 24 milyona yakın çocuk/gencimizin erken yaşlarda kendi adlarına girecek olması ve ülkemiz için büyük değer taşıyan sandık, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki üye birikimlerinin BES'e aktarımına imkan tanınmasının mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. 18 yılı aşkın sürede şeffaf, güvenilir bir şekilde 13 milyona ulaşan katılımcının teveccühü ile 178 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşarak büyük yol kat eden BES, yeni dönemde daha da hızlı büyüyerek ülke tasarruflarının sağlıklı bir şekilde artmasındaki rolünü güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

"Heyecanımız büyük"

Benli, sigorta ve bireysel emeklilik sektörünün son 20 yılda istikrarlı bir şekilde büyüyerek ülke finansal sisteminin en önemli sektörleri arasında yer alma başarısı gösterdiğine dikkati çekti.

Sigortacılık ve BES geliştikçe ülke ekonomisinin de güçlendiğini aktaran Benli, "18 yaş altına BES düzenlemesiyle erken yaşta tasarruf bilincinin elde edilmesi ve ülkemiz tasarruf oranlarının artırılması hedefine olumlu katkı sağlanmış olacak. Vakıf ve sandıklardaki birikimlerin daha kurumsal, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile yönetilmesi için BES'e aktarımı sayesinde de ülkemiz tasarruf oranlarının artması desteklenecektir. Heyecanımız büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Atilla Benli, kanun teklifi içinde yer alan Trafik Kanunu ve Sigortacılık Kanununda Değişikliği içeren iki maddenin tekrar görüşülmek üzere geri çekilmesini ise teklifin daha sağlıklı bir şekilde anlatılabilmesi ve kamuoyu desteği alınabilmesi açısından olumlu yönde değerlendirdiklerini belirtti.

Benli, şunları kaydetti:

"Söz konusu kanun değişikliğinin gerekçelerini TBMM'nin değerli vekillerine örneklerle anlatarak büyük bir destekle Genel Kurula gelmesi için SEDDK ve tüm paydaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Söz konusu üründe yapılması planlanan düzenlemede önceliklerimiz vatandaşlar. Yapılmasını talep ettiğimiz düzenleme ile yasal düzenlemelerin herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması, keyfi uygulamalara karşı koruyucu önlem içermesi ve böylelikle hukuki güvenliğin sağlanması hedefleniyor.

Yurt genelinde ve benzer durumdaki kişiler bakımından aynı şekilde uygulanabilmesi kriterleri yerine getirilmiş olacağını kamuoyuna ve değerli milletvekillerimize daha iyi anlattığımızda onların teveccühleriyle sağduyunun ve ortak aklın kazanacağına inanıyoruz. Yapılacak düzenleme iddia edilenin aksine, vatandaşların aracılara ihtiyaç duymaksızın hak ettiği tazminatları en kısa sürede almalarına imkan sağlayacaktır."

Açıklamada TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan değişiklikler ise şu şekilde hatırlatıldı:

"18 yaş altının Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) girmesine imkan tanınmış oldu. Sandık, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar kısmen veya tamamen BES'e aktarılabilecek. Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi, tüzel kişilik kazandırılarak Özel Riskler Yönetim Merkezi olarak yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda Devlet destekli alacak sigortası, maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası havuzları Özel Riskler Yönetim Merkezi bünyesinde toplanacak."

Bireysel Emeklilik, Türkiye, Sigorta, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TSB Başkanı Atilla Benli: 'BES'teki yeni düzenlemelerle yarınlara daha umutla bakıyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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