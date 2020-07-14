TSB Başkanı Benli'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

TSB Başkanı Benli'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, 15 Temmuz'un Türk milletinin birliğe ve demokrasiye bağlılığı ile yazılan bir destan olduğunu belirterek, Türkiye'nin pandemi döneminde de birlik ve beraberliği ile dünyaya örnek olduğunu, sigorta sektörünün üzerine düşen...

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, 15 Temmuz'un Türk milletinin birliğe ve demokrasiye bağlılığı ile yazılan bir destan olduğunu belirterek, Türkiye'nin pandemi döneminde de birlik ve beraberliği ile dünyaya örnek olduğunu, sigorta sektörünün üzerine düşen sorumlulukları gerçekleştirerek büyümenin ve gelişmenin destekçisi olmaya devam ettiğini aktardı.

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TSB Başkanı Benli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir açıklama yayımladı.

15 Temmuz'un yakın tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Benli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize milletimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyetimizin sürekliliği, devletimizin ve ekonomimizin güçlenmesi için milletçe bir olmamız, birlik içinde hareket etmemiz gerektiğini 15 Temmuz'da bir kez daha hatırladık. İçinden geçtiğimiz dönemde ise birlik olduğumuzda neler başarabileceğimizi gördük.

Bu günlerin ardından hem bireylere hem de kurumlara düşen, ülkemizin hedeflerine ulaşması için çalışmak ve sorumluluklarını yerine getirmektir. Sigorta ve emeklilik sektörü olarak biz de Cumhuriyet tarihimiz boyunca olduğu gibi vatandaşımızın malını, emeğini ve yatırımlarını korumaya devam edecek, ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için her koşulda birlik ve beraberlik içinde olacağız."

Sigorta sektörünün Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliğinde kritik bir fonksiyon üstlendiğini bildiren Benli, sektörün 15 Temmuz'dan doğal afetlere her türlü zor zamanda halkının ve devletinin yanında olduğunu hatırlattı.

Benli, sektör olarak 2019 yılında toplam 39,5 milyar TL tazminat üstlendiklerini bildirerek, şu bilgileri verdi:

"Salgın döneminde ise sigorta sektörü olarak gerek düzenlemeler gerekse aldığımız aksiyonlar çerçevesinde yaklaşık 400 milyon TL destek sağladık. GSYH'nin 34 katına ulaşan 126,9 trilyon TL'lik büyüklüğü ile 3. hava alanı, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü gibi mega projelerin arkasında sektörümüzün güvencesi bulunuyor.

Bugün de enerji santrallerinden altyapı yatırımlarına pek çok projeye sağladığımız teminatla Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliğinde kritik bir fonksiyon üstleniyoruz. Ülkemizin ekonomik gücüne ve potansiyeline duyduğumuz güvenle, bu fonksiyonumuzu sürdürmeye ve güçlü Türkiye'nin sağlam temellerinden biri olmaya devam edeceğiz."

Benli, 15 Temmuz'un Türk milletinin birliğe ve demokrasiye bağlılığı ile yazılan bir destan olduğunu belirterek, Türkiye'nin pandemi döneminde de birlik ve beraberliği ile dünyaya örnek olduğunu, sigorta sektörünün üzerine düşen sorumlulukları gerçekleştirerek büyümenin ve gelişmenin destekçisi olmaya devam ettiğini aktardı.

Sigorta, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:57 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TSB Başkanı Benli'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi
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